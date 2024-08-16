Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле?

На днях в Кабуле состоялись трехсторонние переговоры между Афганистаном, Узбекистаном и Азербайджаном. Как передает афганское издание Tolo News, данные обсуждения были организованы министром промышленности и торговли правительства «Талибана».

Узбекистан на переговорах представлял министр промышленности, торговли и инвестиций, а Азербайджан — заместитель министра экономики.

Министерство промышленности и торговли правительства «Талибана» сообщило, что основное внимание на встрече уделялось региональному сотрудничеству, развитию торговли и транзита, а также привлечению инвестиций в Афганистан.

«Казахи и узбеки пытаются выйти на Южную Азию через Афганистан и реализовать глобальные проекты, и наши чиновники должны быть готовы к сотрудничеству», — сказал эксперт по экономическим вопросам Мохаммад Наби Афган.

Кроме того, состоялась двусторонняя встреча делегаций Узбекистана и Афганистана, на которой обсуждались вопросы создания торговых домов, а также инвестирования в Международный торговый центр «Термез».