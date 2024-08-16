Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле?
На днях в Кабуле состоялись трехсторонние переговоры между Афганистаном, Узбекистаном и Азербайджаном. Как передает афганское издание Tolo News, данные обсуждения были организованы министром промышленности и торговли правительства «Талибана».
Узбекистан на переговорах представлял министр промышленности, торговли и инвестиций, а Азербайджан — заместитель министра экономики.
Министерство промышленности и торговли правительства «Талибана» сообщило, что основное внимание на встрече уделялось региональному сотрудничеству, развитию торговли и транзита, а также привлечению инвестиций в Афганистан.
«Казахи и узбеки пытаются выйти на Южную Азию через Афганистан и реализовать глобальные проекты, и наши чиновники должны быть готовы к сотрудничеству», — сказал эксперт по экономическим вопросам Мохаммад Наби Афган.
Кроме того, состоялась двусторонняя встреча делегаций Узбекистана и Афганистана, на которой обсуждались вопросы создания торговых домов, а также инвестирования в Международный торговый центр «Термез».
Эта встреча состоялась в рамках программы расширения торгово-экономических связей правительства «Талибана» со странами Центральной Азии.
Как известно, поначалу страны региона воздерживались от признания власти «Талибана», но позже, хотя и с осторожностью, приняли новую политическую реальность. В частности, правительство России признало правительство «Талибана» и восстановило двусторонние дипломатические и политические отношения с Афганистаном.
Азербайджан, будучи страной, расположенной на транспортных коридорах, соединяющих Азию и Европу, заинтересован в развитии связей с Афганистаном. В феврале этого года Министерство иностранных дел начало официальные дипломатические контакты с правительством «Талибана» и открыло посольство в Кабуле.