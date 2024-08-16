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Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле?

Отдел информации
14:42 393

На днях в Кабуле состоялись трехсторонние переговоры между Афганистаном, Узбекистаном и Азербайджаном. Как передает афганское издание Tolo News, данные обсуждения были организованы министром промышленности и торговли правительства «Талибана».

В Кабуле состоялись трехсторонние переговоры между Афганистаном, Узбекистаном и Азербайджаном

Узбекистан на переговорах представлял министр промышленности, торговли и инвестиций, а Азербайджан — заместитель министра экономики.

Министерство промышленности и торговли правительства «Талибана» сообщило, что основное внимание на встрече уделялось региональному сотрудничеству, развитию торговли и транзита, а также привлечению инвестиций в Афганистан.

«Казахи и узбеки пытаются выйти на Южную Азию через Афганистан и реализовать глобальные проекты, и наши чиновники должны быть готовы к сотрудничеству», — сказал эксперт по экономическим вопросам Мохаммад Наби Афган.

Кроме того, состоялась двусторонняя встреча делегаций Узбекистана и Афганистана, на которой обсуждались вопросы создания торговых домов, а также инвестирования в Международный торговый центр «Термез».

Основное внимание на встрече уделялось региональному сотрудничеству, развитию торговли и транзита, а также привлечению инвестиций в Афганистан

Эта встреча состоялась в рамках программы расширения торгово-экономических связей правительства «Талибана» со странами Центральной Азии.

Как известно, поначалу страны региона воздерживались от признания власти «Талибана», но позже, хотя и с осторожностью, приняли новую политическую реальность. В частности, правительство России признало правительство «Талибана» и восстановило двусторонние дипломатические и политические отношения с Афганистаном.

Азербайджан, будучи страной, расположенной на транспортных коридорах, соединяющих Азию и Европу, заинтересован в развитии связей с Афганистаном. В феврале этого года Министерство иностранных дел начало официальные дипломатические контакты с правительством «Талибана» и открыло посольство в Кабуле.

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