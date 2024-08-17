В Америке усиленно готовятся к съезду демократов

Правоохранительные органы США усиливают меры безопасности, опасаясь пропалестинских протестов в Чикаго во время съезда Демократической партии 19-22 августа, на котором вице-президент Камала Харрис должна быть выдвинута в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, демократы в Палате представителей получили рекомендации от сотрудников службы безопасности Конгресса не бронировать номера в отелях Чикаго на свои имена и не контактировать с протестующими. Законодателей предостерегли от посещения определенных кварталов города, где вероятность беспорядков наиболее высока.

Организаторы съезда, передает портал, заявили, что Секретная служба США провела более 400 часов обучения сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность мероприятия, и находится в тесном контакте с правоохранительными органами на всех уровнях, включая полицию Капитолия и Чикаго.

По данным портала, десятки тысяч демонстрантов намерены выйти на улицы Чикаго 19 августа, чтобы выразить недовольство тем, что США продолжают финансировать Израиль, несмотря на военную операцию в секторе Газа.