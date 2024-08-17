В Губе празднуют 290-летие основания еврейской Слободы

16 августа в Музее горских евреев состоялось открытие выставки, посвященной 290-летию основания Красной Слободы. Организованная Центром горского еврейского наследия выставка собрала представителей еврейской общины, государственных структур и общественности – всех, кто интересуется историей этого уникального поселения.

В то время как многие страны сталкиваются с разногласиями и напряженностью, Азербайджан продолжает демонстрировать миру пример толерантности и мирного сосуществования различных культур и национальностей. Выставка, приуроченная к юбилею Красной Слободы, не только подчеркнула значимость мультикультурализма, являющегося одной из основных ценностей Азербайджана, но и стала символом межнационального согласия, которым гордится наша страна. Заместитель главы исполнительной власти Губинского района Саида Абасова в своем выступлении на мероприятии так и отметила, что Красная Слобода — это яркий пример межнационального согласия и добрососедства.

Директор Музея горских евреев Игорь Шаулов в свою очередь рассказал о вкладе в развитие Красной Слободы, который вносят такие деятели, как Год Нисанов и Герман Захарьяев, сыгравшие также важную роль в развитии музея как культурного центра. Год Нисанов и Герман Захарьяев, несмотря на жизнь за границей, продолжают вносить значительный вклад в развитие Азербайджана, особенно в сложные времена, оказывая важную гуманитарную помощь и поддерживая инициативы, направленные на укрепление мультикультурализма и толерантности в стране. С момента открытия музея в 2019 году он стал не только хранилищем наследия горских евреев, но и важным символом мультикультурализма. Игорь Шаулов воплотил идеи инициаторов музея, создав пространство, которое демонстрирует историю и традиции горских евреев в контексте широкой культурной палитры Азербайджана.