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Алиев с новыми кадрами

В Губе празднуют 290-летие основания еврейской Слободы

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Рамиль Алиев, собкор
15:08 2091

16 августа в Музее горских евреев состоялось открытие выставки, посвященной 290-летию основания Красной Слободы. Организованная Центром горского еврейского наследия выставка собрала представителей еврейской общины, государственных структур и общественности – всех, кто интересуется историей этого уникального поселения.

В то время как многие страны сталкиваются с разногласиями и напряженностью, Азербайджан продолжает демонстрировать миру пример толерантности и мирного сосуществования различных культур и национальностей. Выставка, приуроченная к юбилею Красной Слободы, не только подчеркнула значимость мультикультурализма, являющегося одной из основных ценностей Азербайджана, но и стала символом межнационального согласия, которым гордится наша страна.

Заместитель главы исполнительной власти Губинского района Саида Абасова в своем выступлении на мероприятии так и отметила, что Красная Слобода — это яркий пример межнационального согласия и добрососедства.

Директор Музея горских евреев Игорь Шаулов в свою очередь рассказал о вкладе в развитие Красной Слободы, который вносят такие деятели, как Год Нисанов и Герман Захарьяев, сыгравшие также важную роль в развитии музея как культурного центра. Год Нисанов и Герман Захарьяев, несмотря на жизнь за границей, продолжают вносить значительный вклад в развитие Азербайджана, особенно в сложные времена, оказывая важную гуманитарную помощь и поддерживая инициативы, направленные на укрепление мультикультурализма и толерантности в стране.

С момента открытия музея в 2019 году он стал не только хранилищем наследия горских евреев, но и важным символом мультикультурализма. Игорь Шаулов воплотил идеи инициаторов музея, создав пространство, которое демонстрирует историю и традиции горских евреев в контексте широкой культурной палитры Азербайджана.

Недавно музей был включен в рейтинг известного журнала Time как одно из 100 мест, которые стоит посетить. Это достижение стало возможным благодаря усилиям многих людей, которые поддерживают развитие музея и его миссию.

Сегодня, когда выставка в честь 290-летия Красной Слободы привлекла внимание к важным вопросам толерантности и взаимопонимания, музей продолжает свою деятельность как значимый культурный центр страны, способствующий укреплению связей между народами и сохранению ценностей мультикультурализма. Выставка еще раз подтвердила значимость музея как места, где история и культура способствуют взаимопониманию и гармонии.

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