Президент Пезешкиан о взрывоопасной ситуации в Иране: народ недоволен!

«Это наша вина, а не Америки или иностранцев», - сказал президент Ирана.

«Страна находится в тяжелых условиях, а люди - в тяжелом экономическом положении. Несправедливость и дисгармония в экономической, социальной, экологической, образовательной и культурной сферах затрагивают все», - отметил президент.

В своем выступлении Масуд Пезешкиан особо остановился на вопросе справедливости: «Долг правительства – действовать справедливо, то есть угождать народу. Это принцип, в который мы верим всем сердцем. Ни одна религия, ни одна вера, ни один имам, ни один пророк никогда не выходили за рамки справедливости для любого человека. Неважно, религиозные они или нет, являются тюрками, персами, арабами, иностранными или местными. Вся борьба касается справедливости».

Что касается угроз в отношении Исламской Республики, то президент Ирана заявил, что главной из них являются США: «Америка вводит санкции, но если мы объединимся, то сможем устранить эти угрозы. В регионе царит напряженность, война и кровопролитие. Наши отношения с соседями слабы, наш социальный капитал уменьшился, наша внутренняя целостность ослабла, репутация правительства в глазах нации ослабла. Это наши слабости».

Пезешкиан заверил, что власти и впредь будут прилагать усилия к сокращению бедности в стране. «Мы пришли служить этой нации, а не править ею. Государство должно быть инструментом служения, иначе оно ничтожно и бесполезно», - добавил он.