USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Алиев с новыми кадрами
Новость дня
Алиев с новыми кадрами

Президент Пезешкиан о взрывоопасной ситуации в Иране: народ недоволен!

15:32 2476

Иран находится в сложных экономических условиях, жители страны недовольны, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на парламентской сессии. Его заявления приводит Anadolu.

«Это наша вина, а не Америки или иностранцев», - сказал президент Ирана. 

«Страна находится в тяжелых условиях, а люди - в тяжелом экономическом положении. Несправедливость и дисгармония в экономической, социальной, экологической, образовательной и культурной сферах затрагивают все», - отметил президент.

В своем выступлении Масуд Пезешкиан особо остановился на вопросе справедливости: «Долг правительства – действовать справедливо, то есть угождать народу. Это принцип, в который мы верим всем сердцем. Ни одна религия, ни одна вера, ни один имам, ни один пророк никогда не выходили за рамки справедливости для любого человека. Неважно, религиозные они или нет, являются тюрками, персами, арабами, иностранными или местными. Вся борьба касается справедливости».

Что касается угроз в отношении Исламской Республики, то президент Ирана заявил, что главной из них являются США: «Америка вводит санкции, но если мы объединимся, то сможем устранить эти угрозы. В регионе царит напряженность, война и кровопролитие. Наши отношения с соседями слабы, наш социальный капитал уменьшился, наша внутренняя целостность ослабла, репутация правительства в глазах нации ослабла. Это наши слабости».

Пезешкиан заверил, что власти и впредь будут прилагать усилия к сокращению бедности в стране. «Мы пришли служить этой нации, а не править ею. Государство должно быть инструментом служения, иначе оно ничтожно и бесполезно», - добавил он.

В Турции «вчера» не путают с «сегодня»
В Турции «вчера» не путают с «сегодня» наша корреспонденция; все еще актуально
11:08 3927
Ильхам Алиев утвердил подписанные с Пакистаном документы
Ильхам Алиев утвердил подписанные с Пакистаном документы
16:23 253
В Баку цепная авария: есть жертвы
В Баку цепная авария: есть жертвы
15:55 1708
Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле?
Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле?
14:42 2168
У порога ядерной войны
У порога ядерной войны главная тема; все еще актуально
02:56 10039
Израиль забросали ракетами
Израиль забросали ракетами
15:17 1777
В Губе празднуют 290-летие основания еврейской Слободы
В Губе празднуют 290-летие основания еврейской Слободы фото
15:08 2097
В Баку ожидаются обсуждения по поводу почти 6 триллионов долларов
В Баку ожидаются обсуждения по поводу почти 6 триллионов долларов
13:12 4007
Иран отложил удар по Израилю?
Иран отложил удар по Израилю? американские СМИ
14:24 1555
Азербайджан, Испания и Канада…
Азербайджан, Испания и Канада… в числе покупателей турецких истребителей
14:14 2549
Турецкий «Стальной купол» против израильского «Железного купола»
Турецкий «Стальной купол» против израильского «Железного купола»
13:35 3525

ЭТО ВАЖНО

В Турции «вчера» не путают с «сегодня»
В Турции «вчера» не путают с «сегодня» наша корреспонденция; все еще актуально
11:08 3927
Ильхам Алиев утвердил подписанные с Пакистаном документы
Ильхам Алиев утвердил подписанные с Пакистаном документы
16:23 253
В Баку цепная авария: есть жертвы
В Баку цепная авария: есть жертвы
15:55 1708
Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле?
Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле?
14:42 2168
У порога ядерной войны
У порога ядерной войны главная тема; все еще актуально
02:56 10039
Израиль забросали ракетами
Израиль забросали ракетами
15:17 1777
В Губе празднуют 290-летие основания еврейской Слободы
В Губе празднуют 290-летие основания еврейской Слободы фото
15:08 2097
В Баку ожидаются обсуждения по поводу почти 6 триллионов долларов
В Баку ожидаются обсуждения по поводу почти 6 триллионов долларов
13:12 4007
Иран отложил удар по Израилю?
Иран отложил удар по Израилю? американские СМИ
14:24 1555
Азербайджан, Испания и Канада…
Азербайджан, Испания и Канада… в числе покупателей турецких истребителей
14:14 2549
Турецкий «Стальной купол» против израильского «Железного купола»
Турецкий «Стальной купол» против израильского «Железного купола»
13:35 3525
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться