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Алиев с новыми кадрами

Британцы запустили свой первый военный спутник

15:42 497

Космическое командование Великобритании запустило «первый военный спутник», сообщило британское правительство 17 августа.

«Спутник под названием Tyche – первый спутник Космического командования Великобритании, который может снимать дневные изображения и видео поверхности Земли. Спутник усилит возможности Великобритании в области разведки, наблюдения и разведки (ISR)», – говорится в заявлении.

Уточняется, что Tyche стал первым спутником в рамках космической программы ISR Министерства обороны, предусматривающей запуск группы спутников и вспомогательных наземных систем к 2031 году.

«Эти спутники не только будут поддерживать военные операции, но и будут способствовать выполнению других государственных задач, включая мониторинг стихийных бедствий, разработку картографической информации, мониторинг окружающей среды и отслеживание влияния изменения климата по всему миру».

По планам Лондона, Tyche будет работать на низкой околоземной орбите в течение пяти лет, предоставляя своевременные космические изображения в поддержку Вооруженных сил Британии. Спутник запустил SpaceX с космической базы Ванденберг, Калифорния, на многократной ракете Falcon 9 в рамках миссии Transporter 11.

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