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Алиев с новыми кадрами

В Баку цепная авария: есть жертвы

15:55 1713

В субботу, примерно в 13:00, на участке автодороги Баку – Газах - государственная граница Грузии, проходящем через поселок Умид Гарадагского района Баку, автомобиль Renault (77-CV-128), за рулем которого находился житель Ордубадского района Наджафли Дамет, сбил пытавшуюся перейти дорогу в неположенном месте Таиру Аскерову (1960 г.р.). Женщина скончалась на месте происшествия.

В сообщении МВД говорится, что ДТП привело к цепной аварии с участием ехавших в одном направлении с Renault автомобилей Mercedes (99-UB-743), Mitsubishi (10-VM-056) и Opel (77-MG- 570). В результате столкновения Opel, которым управлял Гусейнов Рагим, сбил Ализаде Эминбея, стоявшего у дороги. Пострадавший госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и соответствующих учреждений, по факту проводится расследование.

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