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Алиев с новыми кадрами
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Алиев с новыми кадрами

Ильхам Алиев утвердил подписанные с Пакистаном документы

16:23 257

Президент Ильхам Алиев утвердил подписанные между Азербайджаном и Пакистаном документы.

Глава государства подписал указ «Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере туризма».

Ильхам Алиев также подписал указ об утверждении следующих документов:

- об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области минеральных ресурсов и геологии»;

- об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий»;

- об утверждении «Меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством права и юстиции Исламской Республики Пакистан»:

- об утверждении «Соглашения о научном и технологическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан».

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