Еще одно насилие в Маштагинской больнице

Севиль Гусейнова, супруга Махира Гусейнова, проходящего лечение в Маштагинской психиатрической больнице, утверждает, что ее мужа 10 августа доставили в психиатрический центр на машине скорой помощи. Через несколько дней, когда женщина пришла навестить его, она увидела, что у мужа рана над бровью.

«Моего мужа привезли на инвалидной коляске. Сейчас он не может встать на ноги. С левой стороны он держался за бок, не мог дышать. Справа над бровью у него была рана», — рассказала Гусейнова местным СМИ.

Однако заведующая отделением Нигяр Новрузова заявила, что слова Севиль Гусейновой необоснованны. По ее словам, у пациента наблюдались психические расстройства, а также слабость. Мол, когда он пытался встать на ноги, упал и получил травму. Сам пациент также отрицал, что его били.

«Для дополнительного обследования мужчину отправили в Сабунчинский медицинский центр. Там врачи оценили его падение как побочный эффект от лекарств. Других следов травм у пациента нет. Эти утверждения неверны», - заявила Новрузова.

Заведующая отделением также добавила, что состояние пациента сейчас в норме: его вернули в больницу и разместили в палате.