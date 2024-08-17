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МВД о найденном в Карабахе армянском оружии

17:17 1784

Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Согласно сообщению, с 10 по 16 августа сотрудниками полиции на территории города Ханкенди обнаружено 8 автоматов, 2 пистолета, 8 винтовок, 29 гранат, 24 воспламенителя, 2 снаряда, 15 штык-ножей, 131 магазин для патронов, 3 480 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

«На территории Кельбаджарского района были обнаружены и изъяты один автомат, 6 гранат, один штык-нож, 4 магазина для патронов, 417 патронов различного калибра; Ходжалинского района - один автомат, один пистолет, 2 винтовки, 3 снаряда, одна граната, один магазин для патронов и 30 патронов различного калибра; Джебраильского района - один автомат, одна винтовка, 3 магазина для патронов и 112 патронов различного калибра; Ходжавендского района - 2 автомата, один штык-нож, 4 магазина для патронов и 102 патрона различного калибра.

Сотрудниками МВД продолжаются мероприятия по превращению освобожденных от оккупации регионов в безопасные территории», - говорится в сообщении ведомства.

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