Повестка дня Алиева и Путина

В воскресенье начинается государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджанскую Республику. На встрече Владимира Путина с президентом Ильхамом Алиевым будут обсуждаться задачи последовательного развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также проблемы региональной безопасности. Среди разнообразных пунктов экономической повестки также выделяются вопросы регулирования климата. В частности, стороны, скорее всего, подпишут Меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития. Согласование повестки визита Владимира Путина в Баку происходило в экономической и политической плоскостях.

Напомню, что на прошлой неделе в Баку состоялось 22-е заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого были подведены промежуточные итоги текущего года по комплексу вопросов. Россия по-прежнему сохраняет позицию ключевого экономического партнёра Азербайджана, занимая во внешней торговле республики третье место после Турции и Италии. Серьезный рывок в двусторонних отношениях наметился после того, как расчеты в двухсторонней торговле были переведены на национальные валюты. Если по итогам прошлого года доля рублей и манатов в структуре двухсторонних расчётов составляла 57,8 процента, то по итогам января-мая 2024 года она уже доходит до 73,1 процента - лучший уровень в СНГ после российско-белорусских показателей. Для Азербайджана и России переход в расчетах на национальные валюты формирует систему, независимую от западной банковской инфраструктуры, пытающейся различными способами ограничивать торговые коммуникации и сделки России с ее ближайшими партнёрами и союзниками. В перспективе эта практика создаст базу для формирования среды платежей в национальных валютах в масштабе БРИКС, где в этом году председательствует Россия.

Также стоит отметить, что для Азербайджана выгодно увеличивать в манатах и рублях торговлю электроэнергией, аграрной продукцией и продукцией газохимии (полимеры), направленной различным потребителям в РФ. А России, в свою очередь, выгодно получать рубли за продажу зерна и удобрений. Ведя с Азербайджаном торговлю в манатах, российские предприниматели малого и среднего уровня создают запас для инвестиций в совместные проекты, закупку комплектующих и оборудования. А на макроуровне национальные валюты по итогам взаиморасчетов получают возможность инвестировать в совместные проекты. И этот процесс уже происходит. Устойчивость и разнообразие экономической платформы Москвы и Баку В рамках подписанного в январе 2024 года плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы продолжается работа по семи ключевым направлениям - торговля, транспорт, промышленность, арбитражно-процессуальный кодекс (АПК), энергетика, информационные технологии и культурно-гуманитарное сотрудничество. В качестве иллюстрации этого взаимодействия рассмотрим три проекта, стартовавших в этом году.

Автосборка АвтоВАЗ запустил проект по сборке в Азербайджане автомобилей Lada. Уже в этом году планируется выпустить с конвейера около 1,5 тысячи машин. А до конца 2024 года, помимо модели Granta, в Азербайджане будет освоен выпуск двух моделей из популярной линейки Niva - Legend и Travel. В перспективе ближайших нескольких лет годовой объем производства АвтоВАЗ в Азербайджане может достигнуть 4-5 тысяч автомобилей. Фармакология Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" наконец-то запустила в Азербайджане производство препарата для профилактики осложнений сахарного диабета. Согласно условиям пятилетнего договора, это предприятие будет производить около 1 миллиона упаковок в год. По данным азербайджанского Республиканского эндокринологического центра, в 2023 году в Азербайджане были зарегистрированы более 320 тысяч пациентов с диагнозом "диабет", из которых около 37 процентов регулярно получают инсулин. Ещё один российский производитель, "Герофарм", намерен в 2025 году начать в Азербайджане выпуск инсулинов гларгин и аспарт, а также других генно-инженерных препаратов, содержащих инсулин. В настоящее время аналогичные препараты Азербайджан импортирует из-за рубежа. Возможно, часть препаратов азербайджанского выпуска будет поставляться в Марокко, поскольку "Герофарм" заключил с марокканскими партнёрами контракт на поставку инсулинов до 2026 года.

Химический синтез В этом году в рамках XV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" между азербайджанским Агентством развития экономических зон и татарстанским технополисом "Химград" было подписано соглашение о создании на территории Сумгаитского химпромпарка специальной зоны площадью 10 гектаров для развития химической промышленности. Планируется, что в новый кластер будут активно привлекаться компании Азербайджана, России и Узбекистана. Стабилизируя климат: задача глобальной повестки Азербайджан и Россия продолжают активное сотрудничество в сфере изменения климата, начатое после получения Азербайджаном права на проведение 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Напомним, что это масштабное мероприятие состоится в Баку в ноябре нынешнего года. Проблемы изменения климата присутствуют в каждом регионе планеты, а потому в равной степени касаются всех государств. Каспийский регион, в который входят, в частности, экологические системы Каспийского моря, а также рек Волга и Самур, является одним из существенных маркеров глобального изменения климатических условий – имеются в виду проблема дефицита пресной воды, а также обмеление прибрежных портовых и туристических зон.

Однако кроме проблемы эволюции нашей планеты, которую трудно регулировать, Москва и Баку одинаково воспринимают задачу внедрения принципов справедливого перехода к низкоуглеродной экономике без чрезмерного давления извне и навязывания невыгодных экономических формул. В качестве страны-председателя в БРИКС, в который, напомню, входят Бразилия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия, Россия проведет 29-30 августа в Москве Диалог высокого уровня и Форума БРИКС по борьбе с изменением климата. На это мероприятие приглашена представительная делегация Азербайджана, которая будет участвовать в обсуждениях климатической повестки по самому широкому кругу вопросов с представителями госсектора, бизнеса и научных кругов стран-членов БРИКС. Кроме того, российская сторона предлагает провести подготовку азербайджанских специалистов для работы над национальным кадастром выбросов и поглощений парниковых газов. Также для обсуждения был подготовлен проект декларации "Горы и климат", разработанный при участии профильных российских экспертов.

Что же касается Меморандума о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, работу над которым завершили правительства РФ и Азербайджана, то этот документ послужит основой для изучения возможностей использования механизмов углеродного рынка и обмена опытом по вопросам адаптации к изменению климата. В рамках меморандума обе стороны намерены также активно привлекать к решению задач устойчивого низкоуглеродного развития частный бизнес. Скорее всего, этот документ будет представлен к подписанию в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Азербайджан. Доверие - основа новой системы безопасности В политической плоскости вопросы согласования повестки визита Путина обсуждались в ходе визита в Баку секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Помимо возможного обсуждения проблемных элементов в ряде совместных проектов (газовые поставки SOCAR в Евросоюз через Украину), а также разночтений и конфликтов интересов по этой теме, визит Шойгу в Баку стал подтверждением взаимоподдержки и дружеского характера отношений между чиновниками высшего уровня власти.

Напомним, что Сергей Шойгу - один из тех людей близкого круга президента Путина, который вовлечён также в тесное взаимодействие с азербайджанской элитой. В частности, в июне 2001 года, будучи главой МЧС России, он встречался с президентом Гейдаром Алиевым. Та встреча, состоявшаяся вскоре после решения общенационального лидера создать МЧС Азербайджана, стала важнейшим этапом формирования азербайджанского ведомства. Тогда же была достигнута договоренность об обучении специалистов, обеспечении оборудованием и новыми технологиями, а также совместной работе в регионе. Совбезы России и Азербайджана – это ключевые структуры в обсуждении и подготовке решений высшего уровня и определения итоговой составляющей совместного ответа двух стран по тем или иным вопросам. Шойгу довел до сведения Баку содержание своих переговоров в Тегеране и, возможно, посвятил азербайджанскую сторону в нюансы координации усилий РФ и ИРИ в плоскости безопасности Ирана, а также в сдерживании Тегерана от принятия решений, способных повлечь полномасштабную войну с Израилем.

Доверие между Баку и Москвой базируется на общем понимании взаимных угроз. Россия разделяет с Азербайджаном основные принципы региональной безопасности на Южном Кавказе, отдавая Баку приоритет в определении механизмов поддержания формирующейся региональной системы. Напомню, что смысл инициативы Ильхама Алиева "3+3" (Азербайджан, Армения и Грузия + Россия, Иран и Турция) заключается в том, что в регионе должна быть сформирована система, физически избавляющая Южный Кавказ от вооруженных межгосударственных столкновений. В рамках проекта президента Ильхама Алиева все кризисные вопросы должны решаться на последовательных уровнях консультаций от политических до экономических ведомств. После 2020 года именно в рамках формата «3+3» должны продвигаться отношения как Армении и Азербайджана, так и России с Грузией. Предполагается, что комплекс региональных проблем укладывается в последовательную ступенчатую систему взаимных консультаций без привлечения третьих сторон.