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Шляпу Индианы Джонса продали за рекордную сумму

17:55 448

Шляпа, которую герой Харрисона Форда носил во второй части киносаги об Индиане Джонсе, ушла с молотка покупателю, предложившему за нее почти две трети миллиона долларов ($630 тыс.). Об этом информирует BBC.

Коричневая фетровая шляпа, специально изготовленная для съемок фильма «Индиана Джонс и храм судьбы», стала самым дорогим лотом недавнего аукциона в Лос-Анджелесе, где распродавали голливудский реквизит.

В шляпе герой Харрисона Форда, археолог-авантюрист Индиана Джонс, появляется в самом начале фильма, когда, спасаясь от китайской мафии, он вместе со своими спутниками выпрыгивает из потерявшего управление самолета и на надувном плоту планирует в реку.

Помимо Форда, на съемках фетровую шляпу носил и его дублер, каскадер Дин Феррандини, так что с ней в комплекте была продана и коллекция ранее не публиковавшихся фотографий Феррандини со съемочной площадки, на которых он облачен в ставший культовым костюм Индианы Джонса.

На внутренней подкладке шляпы производства лондонской компании Herbert Johnson Hat Company золотыми буквами вышита монограмма «IJ» — инициалы вымышленного владельца.

Как уточняет Hollywood Reporter, за другую шляпу, которую Харрисон Форд носил на съемках все того же фильма «Индиана Джонса и храм судьбы», на аукционе в 2021 году была предложена в два с лишним раза меньшая сумма: она ушла с молотка «всего» за $300 тыс.

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