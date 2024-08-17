Шляпу Индианы Джонса продали за рекордную сумму

Шляпа, которую герой Харрисона Форда носил во второй части киносаги об Индиане Джонсе, ушла с молотка покупателю, предложившему за нее почти две трети миллиона долларов ($630 тыс.). Об этом информирует BBC. Коричневая фетровая шляпа, специально изготовленная для съемок фильма «Индиана Джонс и храм судьбы», стала самым дорогим лотом недавнего аукциона в Лос-Анджелесе, где распродавали голливудский реквизит.

В шляпе герой Харрисона Форда, археолог-авантюрист Индиана Джонс, появляется в самом начале фильма, когда, спасаясь от китайской мафии, он вместе со своими спутниками выпрыгивает из потерявшего управление самолета и на надувном плоту планирует в реку. Помимо Форда, на съемках фетровую шляпу носил и его дублер, каскадер Дин Феррандини, так что с ней в комплекте была продана и коллекция ранее не публиковавшихся фотографий Феррандини со съемочной площадки, на которых он облачен в ставший культовым костюм Индианы Джонса.