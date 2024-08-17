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Алиев с новыми кадрами

Военные учения Болгарии и США

18:07 173

Ежегодные совместные учения болгарских и американских авиационных подразделений «Фракийское лето – 2024» начались на авиабазе Крумово в Болгарии. Об этом сообщило Минобороны республики на своем сайте.

Совместные тренировки продлятся до 29 августа. В них участвуют силы Минобороны и подчиненных ему структур, ВВС Болгарии, силы Совместного командования специальных операций США, формирования ВВС США в Европе.

Во время учений будут выполняться дневные и ночные полеты болгарских самолетов «Спартан» и американских военно-транспортных самолетов С-130 «Геркулес».

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