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В Баку убийство

18:18 625

В прокуратуру Сабунчинского района Баку поступила информация об убийстве Джейран Рагимовой (1970 г.р.).

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе разбирательства были выявлены основания для подозрения в том, что Гасанбала Рагимов (1968 г.р.) умышленно убил ножом свою супругу Джейран Рагимову.

В прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, проводится расследование. Гасанбала Рагимов задержан качестве подозреваемого и передан следствию.

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