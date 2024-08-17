В Баку убийство

В прокуратуру Сабунчинского района Баку поступила информация об убийстве Джейран Рагимовой (1970 г.р.).

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе разбирательства были выявлены основания для подозрения в том, что Гасанбала Рагимов (1968 г.р.) умышленно убил ножом свою супругу Джейран Рагимову.

В прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, проводится расследование. Гасанбала Рагимов задержан качестве подозреваемого и передан следствию.