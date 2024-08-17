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Саакашвили живет надеждой

18:45 1365

Издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало письмо бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в редакцию из грузинской тюрьмы.

«Я узнал о недавнем историческом обмене заключенными между Россией и Западом из своей камеры в Тбилиси. Меня переполняла радость, когда я узнал, что мой друг Владимир Кара-Мурза, подданный Великобритании, был среди освобожденных», — говорится в письме Саакашвили.

Экс-президент Грузии назвал сфабрикованными обвинения, по которым его приговорили к шести годам лишения свободы. Он напомнил, что ему предстоят новые судебные процессы, которые грозят еще 11 годами тюрьмы.

Он назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из тех, кто сейчас работает над его освобождением.

Саакашвили отметил, что в преддверии парламентских выборов в Грузии в октябре оппозиционная коалиция во главе с партией «Единое национальное движение» значительно опережает в опросах «Грузинскую мечту». «Обмен заключенными 1 августа возродил мои надежды, что когда-нибудь настанет и мой черед вкусить свободу. Я живу надеждой, потому что без нее у меня ничего нет», — заключил он.

1 августа в Анкаре Россия и западные страны осуществили беспрецедентный обмен заключенными, в котором приняли участие 26 человек. В частности, Москва освободила американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также осужденных по различным статьям УК оппозиционеров, среди которых были Кара-Мурза и Илья Яшин. России выдали восемь человек, в том числе осужденного за убийство бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова и сына депутата Госдумы от ЛДПР Романа Селезнева.

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