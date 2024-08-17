Экоактивисты обидели Месси. Футболист требует с них 50 тысяч

Экозащитники объяснили, что их акция направлена против богатых людей, которые, по их мнению, ответственны за климатический кризис. На фоне раскрашенных стен дома Месси испанцы развернули плакат: «Поможем планете. Съедим богатых. Упраздним полицию».

Организация из Испании Futuro Vegetal («Растительное будущее») взяла на себя ответственность за акт вандализма на вилле футболиста Лионеля Месси. Молодые люди вылили несколько банок черной и красной краски на стены дома, сообщает Le Parisien.

Выбор дома Месси активисты объясняют тем, что особняк на западном побережье Ибицы долгое время пустовал. «Мы покрасили незаконный особняк Месси на Ибице, который представляет собой незаконную постройку, приобретенную футболистом за непомерную сумму в €11 млн…», — подписали свою публикацию экоактивисты.

В ответ на эти действия экоактивистов Лионель Месси потребовал с них €50 000. Как сообщает Marca, Futuro Vegetal считают эту сумму непропорциональной нанесенному ущербу и полагают, что такая оценка повреждений нужна для возбуждения судебных процедур. «Это темперная краска, которая смывается водой. В принципе, для этого достаточно шланга, в крайнем случае, может понадобиться немного потереть. Но даже в худшем случае, если бы пришлось перекрашивать фасад, это не стоит €50 000», — заявил Бильбо Бассатерра, представитель Futuro Vegetal.

Месси приобрел виллу, которая включает в себя спа-центр, сауну, а также кинозал, в 2022 году за €11 млн. Однако он до сих пор не смог получить сертификат пригодности для проживания — документ, выдаваемый местными властями и подтверждающий, что жилье может быть заселено. Как отмечает Le Parisien, это связано с тем, что несколько комнат были построены без разрешения. Поэтому на данный момент здание пустует.