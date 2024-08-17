В Ливане блэкаут

На большей части территории Ливана нет электричества. Последняя работающая электростанция страны, Заарани, прекратила свою деятельность из-за исчерпания запасов топлива.

Израильские СМИ пишут, Ливан остался без централизованного электроснабжения, включая важные инфраструктурные объекты, такие как аэропорты, водные насосные станции и тюрьмы. Жителям южного Ливана рекомендуют экономить воду, из-за обесточивания могут остановиться насосные станции.