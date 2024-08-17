В Лондоне загорелся знаменитый Сомерсет-хаус

В центре Лондона загорелся исторический дворец Сомерсет-хаус, в котором находится художественный музей, сообщает Sky News.

Согласно информации СМИ, огонь охватил крышу здания. В тушении пожара задействовано около 100 пожарных. Причины возгорания пока не установлены, пострадавших нет.

Somerset House построен в 1547 году и пережил великий лондонский пожар. Когда-то здание было королевским дворцом, теперь является центром искусств, культуры и развлечений. В одной из его галерей собрана одна из величайших в мире коллекций произведений искусства.