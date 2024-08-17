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Лихорадка Западного Нила в Армении: уже есть жертва, десятки заболевших

19:22 1532

В Армении зафиксирована передача вирусного заболевания - лихорадки Западного Нила от комаров человеку. Один зараженный скончался, порядка 20 человек были госпитализированы, пишут армянские СМИ.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести. Самому младшему - 25 лет, самому старшему - 65 лет. У всех хронические и тяжелые заболевания, скончавшийся также находился в зоне риска, был старше 60 лет.

Лихорадка Западного Нила – вирусное заболевание, передается человеку через укус комара. Часто инфекция протекает бессимптомно. Возможными признаками заболевания являются гриппоподобные симптомы и кожная сыпь. В тяжелых случаях развивается воспаление мозговых оболочек, мозга или других органов.

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