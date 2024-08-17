Камала Харрис открывает второй фронт

Как же все изменилось в США после того, как предвыборную гонку покинул Джо Байден. Картинка, или, как говорят в Америке, стол перевернулся. И в тех штатах, которые и определят итоги выборов, Камала Харрис приобрела хоть и незначительное, но преимущество. Опросы показывают, что если бы выборы состоялись сегодня, то она бы победила. Эксперты говорят, что Харрис открыла «второй фронт» в борьбе против Дональда Трампа. Первый фронт — штаты так называемого Rust Belt - («Ржавого Пояса»), названного так из-за обилия сборных, прежде всего машиностроительных производств. Это три штата на востоке и среднем западе страны - Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. Харрис уверенно лидирует в первых двух из них и сравнялась с Трампом в третьем (последние опросы в США о том, что Камала превосходит противника на 4 процентных пункта в этих штатах, подвергнуто экспертами сомнениям). Но, как бы то ни было, уверенная поступь Харрис дает основания прогнозировать, что эти три штата она возьмет.

И это, как показывают математические подсчеты, будет достаточно для победы. Подсчеты эти достаточно верны, исходя из традиционных предпочтений американских избирателей. Никто уже давно не оспаривает, что «Штат одинокой звезды» - Техас, находящийся в красной - республиканской зоне, точно проголосует за Трампа, а либеральные Калифорния и Нью-Йорк - за Камалу Харрис. Остается около десяти неопределившихся штатов по всей страны — от севера до юга, и именно они определят победителя на выборах. А в чем тогда суть «второго фронта», о котором пишет американская пресса? В том, что теперь соревнование между Харрис и Трампом началось и в зоне Sun Belt- «Южного Пояса», который включает четыре штата —Джорджию, Аризону, Неваду и Северную Каролину. Все они до недавнего прошлого, то есть до отставки Байдена, тянулись к Трампу. Но теперь ситуация начала потихоньку меняться. И если Трамп превосходил Байдена во всех этих южных штатах с преимуществом в 4-5 процентов, то сейчас он там идет с Харрис ноздря в ноздрю. Американские политэксперты - великие магистры цифр. Они уже все просчитали и поняли, что Харрис достаточно победить лишь в «Ржавом Поясе» и дело будет в шляпе. А Трампу будет нужно взять и эти штаты, и южные, иначе ему победы не видать.

Однако те же эксперты не могут просчитать все непредвиденные ситуации в оставшиеся до выборов менее трех месяцев. Это могут быть любые «черные лебеди», вспорхнувшие как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому они констатируют, что у Камалы Харрис пока ограниченная инициатива в борьбе против Трампа, но как долго она будет сохраняться, никто сказать не может. Дональд Трамп ведет себя как старый упертый человек. Его стиль - бесконечные оскорбления в адрес оппонента. Washington Post пишет, что «республиканцы умоляют его сменить пластинку». Но Дональд их не слушает. Во время последнего ралли в Северной Каролине он вновь называл Камалу Харрис «чокнутой» и «лунатиком», добавляя к этому, что она «совсем не умна» и ее постоянный смех свидетельствует о «серьезных психиатрических проблемах». Этот нарратив вызывает серьезную и вполне оправданную критику даже со стороны советников Трампа — бывших и настоящих. Его в прошлом активный консультант Питер Наварро говорит, что «когда Трамп переводит свои речи исключительно в плоскость оскорблений Харрис, то ее рейтинги среди избирателей колеблющихся штатов, особенно среди женщин, лишь растут».