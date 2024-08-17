Камала Харрис открывает второй фронт
Как же все изменилось в США после того, как предвыборную гонку покинул Джо Байден. Картинка, или, как говорят в Америке, стол перевернулся. И в тех штатах, которые и определят итоги выборов, Камала Харрис приобрела хоть и незначительное, но преимущество. Опросы показывают, что если бы выборы состоялись сегодня, то она бы победила.
Эксперты говорят, что Харрис открыла «второй фронт» в борьбе против Дональда Трампа. Первый фронт — штаты так называемого Rust Belt - («Ржавого Пояса»), названного так из-за обилия сборных, прежде всего машиностроительных производств. Это три штата на востоке и среднем западе страны - Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. Харрис уверенно лидирует в первых двух из них и сравнялась с Трампом в третьем (последние опросы в США о том, что Камала превосходит противника на 4 процентных пункта в этих штатах, подвергнуто экспертами сомнениям). Но, как бы то ни было, уверенная поступь Харрис дает основания прогнозировать, что эти три штата она возьмет.
И это, как показывают математические подсчеты, будет достаточно для победы. Подсчеты эти достаточно верны, исходя из традиционных предпочтений американских избирателей. Никто уже давно не оспаривает, что «Штат одинокой звезды» - Техас, находящийся в красной - республиканской зоне, точно проголосует за Трампа, а либеральные Калифорния и Нью-Йорк - за Камалу Харрис. Остается около десяти неопределившихся штатов по всей страны — от севера до юга, и именно они определят победителя на выборах.
А в чем тогда суть «второго фронта», о котором пишет американская пресса? В том, что теперь соревнование между Харрис и Трампом началось и в зоне Sun Belt- «Южного Пояса», который включает четыре штата —Джорджию, Аризону, Неваду и Северную Каролину. Все они до недавнего прошлого, то есть до отставки Байдена, тянулись к Трампу. Но теперь ситуация начала потихоньку меняться. И если Трамп превосходил Байдена во всех этих южных штатах с преимуществом в 4-5 процентов, то сейчас он там идет с Харрис ноздря в ноздрю.
Американские политэксперты - великие магистры цифр. Они уже все просчитали и поняли, что Харрис достаточно победить лишь в «Ржавом Поясе» и дело будет в шляпе. А Трампу будет нужно взять и эти штаты, и южные, иначе ему победы не видать.
Однако те же эксперты не могут просчитать все непредвиденные ситуации в оставшиеся до выборов менее трех месяцев. Это могут быть любые «черные лебеди», вспорхнувшие как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому они констатируют, что у Камалы Харрис пока ограниченная инициатива в борьбе против Трампа, но как долго она будет сохраняться, никто сказать не может.
Дональд Трамп ведет себя как старый упертый человек. Его стиль - бесконечные оскорбления в адрес оппонента. Washington Post пишет, что «республиканцы умоляют его сменить пластинку». Но Дональд их не слушает. Во время последнего ралли в Северной Каролине он вновь называл Камалу Харрис «чокнутой» и «лунатиком», добавляя к этому, что она «совсем не умна» и ее постоянный смех свидетельствует о «серьезных психиатрических проблемах».
Этот нарратив вызывает серьезную и вполне оправданную критику даже со стороны советников Трампа — бывших и настоящих. Его в прошлом активный консультант Питер Наварро говорит, что «когда Трамп переводит свои речи исключительно в плоскость оскорблений Харрис, то ее рейтинги среди избирателей колеблющихся штатов, особенно среди женщин, лишь растут».
Харрис не отвечает ему тем же, понимая, что это полная глупость. Центральная тема ее кампании сегодня — это социально-экономические меры. Порой они звучат как откровенный популизм. Например, она предлагает принять закон, который предусматривал бы выплату 6 тысяч долларов за каждого новорожденного.
Но наибольшие трудности, с которыми она сталкивается, связаны с ростом цен на продовольственные товары в американских супермаркетах. За четыре года президентства Байдена эти цены выросли на 20 процентов. Закономерный тренд во всех без исключения странах мира, однако команда Трампа использует этот факт в своих политических целях, играя на недовольстве избирателей возросшими ценниками.
Камала Харрис намерена бороться с растущими ценами нещадно. Вчера она объявила, что рассматривает федеральный запрет на рост цен для всей продуктовой империи США. «Мой план предусматривает новые штрафы для оппортунистических компаний, которые в своих интересах используют кризисы и нарушают правила», - говорит она.
Весь мировой опыт показывает, что попытки государства регулировать цены на продукты питания приводят к плачевным результатам. Как говорят экономисты, которых цитирует CNN, «предложения Харрис могут создать лишь бОльшие проблемы, чем сам рост, который она хочет остановить».
Ясно, что основная борьба между двумя кандидатами развернется именно в сфере цен на потребительские товары. И пока никто не может дать прогноз, чем она закончится. На сегодня в вопросе экономики у Дональда Трампа —заслуженно ли это или нет—больше доверия граждан, чем у Харрис.