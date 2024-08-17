Эрдоган позвонил Алиеву: Азербайджан идет на помощь Турции
17 августа президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Отметив, что в Турции высоко оценивают готовность Азербайджана оказать необходимую поддержку для пресечения произошедших в стране лесных пожаров, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что для тушения пожаров возникла потребность именно в самолете-амфибии Бе-200ЧС, и выразил признательность за решение об отправке такого самолета из Азербайджана в Турцию. Президент Турции расценил это как очередное проявление братских отношений и стратегического союзничества между нашими странами.
Сообщив, что самолет-амфибия Бе-200ЧС будет отправлен в Турцию в кратчайшее время, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов оказать братской стране любую дополнительную поддержку для пресечения пожаров.
Главы государств отметили, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом, постоянно поддерживают друг друга.
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Между президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 17, 2024
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, meydana…