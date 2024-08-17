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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Эрдоган позвонил Алиеву: Азербайджан идет на помощь Турции

обновлено 21:57
21:57 2808

17 августа президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Отметив, что в Турции высоко оценивают готовность Азербайджана оказать необходимую поддержку для пресечения произошедших в стране лесных пожаров, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что для тушения пожаров возникла потребность именно в самолете-амфибии Бе-200ЧС, и выразил признательность за решение об отправке такого самолета из Азербайджана в Турцию. Президент Турции расценил это как очередное проявление братских отношений и стратегического союзничества между нашими странами.

Сообщив, что самолет-амфибия Бе-200ЧС будет отправлен в Турцию в кратчайшее время, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов оказать братской стране любую дополнительную поддержку для пресечения пожаров.

Главы государств отметили, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом, постоянно поддерживают друг друга.

* * * 20:35

Между президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

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