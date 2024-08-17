Эрдоган - это здравый смысл + большие дела

14 августа 2001 года по инициативе и под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана была создана и начала действовать Партия справедливости и развития (ПСР), ставшая 39-й по счету политической партией Турции. В этом году она отмечает 23 года с момента своего основания, когда Эрдоган, тогда еще мэр Стамбула, вышел на общеполитическую арену с лозунгом «С сегодняшнего дня в Турции ничего не будет, как прежде». На заседании Совета учредителей ПСР, состоявшемся 16 августа 2001 года, Эрдоган был единогласно избран председателем. Так началась славная политическая история Партии справедливости и развития, из рядов которой вышли четыре премьер-министра и два президента Турецкой Республики.

Уже спустя 15 месяцев, 3 ноября 2002 года, ПСР выиграла парламентские выборы, получив на них 34,28 процента голосов. Поскольку на тот момент на Эрдогана был наложен политический запрет, премьер-министром 58-го правительства стал Абдуллах Гюль. После снятия запрета, ставшего возможным благодаря изменениям в статье 312 Уголовного кодекса Турции, Эрдоган, победив на повторных выборах в Сиирте 8 марта 2003 года, стал депутатом парламента. А после отставки правительства Гюля Ахмет Недждет Сезер, десятый президент Турции, поручил Эрдогану сформировать новый Кабинет министров. В результате 15 марта 2003 года Реджеп Тайип Эрдоган стал премьер-министром, возглавив 59-е правительство Турецкой Республики. Затем, на своих первых муниципальных выборах, состоявшихся в 2004 году, ПСР получила 41,7 процента голосов и представительство в 1.950 муниципалитетах, включая одиннадцать крупных городов. На парламентских выборах 2007 года ПСР сохранила власть, набрав 46,58 процента голосов, после чего вновь победила на муниципальных выборах 2009 года.

В момент, когда популярность Эрдогана и ПСР достигла своего пика, прокурор Абдуррахман Ялчинкая подал в Конституционный суд Турции обвинительное заключение, в котором потребовал наложить пятилетний запрет на политическую деятельность 71 политика, включая президента Абдуллаха Гюля и премьер-министра Эрдогана, а также распустить Партию справедливости и развития. После того как 31 марта 2008 года Высший суд принял обвинительное заключение, в отношении ПСР был инициирован судебный процесс. Обвинение, вошедшее в политическую историю Турции как «обвинительное заключение Google», было принято. 30 июля 2008 года пять членов Высшего суда проголосовали против закрытия ПСР, а шестеро поддержали его. Но поскольку не было достигнуто большинство в две трети голосов, предусмотренное Конституцией Турецкой Республики, требование Абдуррахмана Ялчинкая о закрытии партии было отклонено. Следующим серьезным испытанием для ПСР стал референдум 2010 года, который предусматривал изменения в Конституции 1982 года и совпал с 30-й годовщиной переворота 12 сентября. В ходе референдума ПСР получила 57,88 процента голосов, на парламентских выборах 2011 года - 49,53 процента голосов, а на муниципальных выборах 2014 года — 45,60 процента, выиграв представительство в 818 муниципалитетах, включая восемнадцать крупных городов.

После завершения срока полномочий Абдуллаха Гюля Реджеп Тайип Эрдоган стал на выборах 10 августа 2014 года с 52 процентами голосов первым президентом Турции на первых в истории прямых выборах. В этот же период министр иностранных дел Ахмет Давутоглу получил пост премьер-министра и возглавил ПСР. Под его председательством партия провела первые выборы 7 июня 2015 года, по итогам которых впервые не смогла сформировать единоличное правительство. Однако на досрочных выборах 1 ноября 2015 года ПСР вернулась к власти. А 22 мая 2016 года на втором съезде партии председателем ПСР был избран один из ее основателей, Бинали Йылдырым, также возглавивший вместо Ахмета Давутоглу 65-е правительство Турции. 15 июля 2016 года благодаря призыву президента Эрдогана, выведшего народ на улицы, была предотвращена самая кровавая за всю историю Турции попытка государственного переворота, инициированная организацией FETO. После чего совместные усилия по противодействию попытке государственного переворота со стороны ПСР и Партии националистического движения (МНР) привели к созданию Республиканского альянса (Cumhur İttifakı).

Завершающим шагом ПСР в вопросе консолидации общества стал референдум 16 апреля 2017 года с заложенным в него предложением о внесении поправок в Конституцию Турецкой Республики, которое подписали 316 депутатов парламента от ПСР, включая премьер-министра Бинали Йылдырыма. В результате, 51,41 процента населения поддержали переход к президентской системе управления, а сам Реджеп Тайип Эрдоган после 979 дней отсутствия в рядах своей партии вновь подписал заявление о членстве в ПСР, а на третьем внеочередном съезде партии, состоявшемся 21 мая 2017 года, Эрдоган был избран председателем ПСР. Что же касается Республиканского альянса, созданного ПСР и МНР, то первую «проверку боем» он прошел на парламентских выборах 24 июня 2018 года. Тогда же было объявлено о переносе президентских выборов с 2019-го также на 24 июня 2018 года. В этот день избиратели впервые голосовали одновременно как на президентских, так и на парламентских выборах. Реджеп Тайип Эрдоган, набрав 52,38 процента голосов, был избран первым главой государства в рамках президентской системы управления. Относительно парламентских выборов, которые стали для ПСР тринадцатыми по счету, то партия набрала 42,28 процента голосов, вновь опередив всех политических конкурентов. На муниципальных выборах 2019 года Партия справедливости и развития смогла занять первое место, получив 44,33 процента голосов, однако Республиканская народная партия (СНР) победила в таких крупных муниципалитетах, как Анкара и Стамбул.