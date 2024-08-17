Из-за сувенира: у мечети в Москве задержали граждан Турции

При входе в московскую Соборную мечеть охрана задержала двух человек с паспортами Турции. У них обнаружили гранату без взрывчатого вещества, заявил первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

В МВД позднее сообщили, что подозрительным предметом оказался сувенир.

«Охрана Соборной мечети Москвы около 17:00 мск задержала в КПП двух граждан, они пытались пронести на территорию мусульманского комплекса гранату Ф-1 без взрывчатого вещества»,— рассказал РИА Новости Дамир Мухетдинов. К мечети прибыли правоохранительные органы.

В московском управлении МВД агентству сообщили, что в полицию поступило сообщение о неизвестных с подозрительным предметом. «В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет»,— объяснили в ведомстве.