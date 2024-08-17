Офис Нетаньяху заявил об «осторожном оптимизме» по сделке с ХАМАС

Члены израильской делегации по итогам переговоров в Катаре сообщили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху об «осторожном оптимизме» в отношении перспектив заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского Кабмина.

«Переговорная группа сегодня проинформировала премьер-министра о статусе переговоров в Дохе. Группа доложила премьер-министру об осторожном оптимизме по поводу возможного продвижения по сделке на основе обновленного американского предложения, основанного на плане от 27 мая, которое включает компоненты, приемлемые для Израиля», - говорится в заявлении.