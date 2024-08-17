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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Тысячи израильтян требуют от Нетаньяху

22:12 1432

Очередные массовые демонстрации прошли в Израиле. Крупнейший митинг в Тель-Авиве собрал тысячи участников, передает ТАСС.

Демонстранты потребовали от правительства страны и его главы Биньямина Нетаньяху немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

По традиции наиболее многолюдная манифестация проходила возле тель-авивского комплекса правительственных зданий на востоке города. Митингующие размахивали израильскими флагами, многие держали в руках плакаты с портретами находящихся в Газе более 10 месяцев соотечественников. Помимо призывов к правительству согласиться на требования ХАМАС, чтобы скорее вернуть похищенных домой, были и требования отправить правительство в отставку и провести новые выборы.

Менее масштабные акции проходили в других городах Израиля, в том числе в Хайфе, Нес-Ционе и на некоторых участках междугородних шоссе. Демонстрации проводились несмотря на сохраняющуюся угрозу удара со стороны Ирана на фоне эскалации напряженности в регионе.

Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в секторе Газа удерживаются 115 человек. Они были захвачены во время нападения военного крыла ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в ответ на которую в анклаве была начата полномасштабная военная операция.

Новый раунд переговоров для обсуждения плана Байдена с участием делегации Израиля и посредников из США, Египта и Катара прошел 15-16 августа в Дохе. Участники дискуссий условились продолжить контакты на следующей неделе.

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