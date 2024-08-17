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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Минздрав успокоил жителей Турции

22:42 897

Случаев заражения новым штаммом оспы обезьян в Турции пока не зарегистрировано. Об этом сообщил глава Минздрава республики Кемаль Мемишоглу.

«В настоящее время нет причин для тревоги и паники наших граждан. Мы провели соответствующую подготовительную работу и планирование. В Турции пока не зарегистрировано случаев заражения новым вирусом оспы обезьян», - сказал министр.

По сообщениям местных СМИ, с целью предотвращения распространения вируса оспы обезьян бортпроводники авиакомпании Turkish Airlines будут использовать маски и перчатки на рейсах в Африку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа объявила эпидемию MPОX (так называют оспу обезьян) в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседних странах чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Инфекционное заболевание протекает 2-4 недели с самопроизвольным выздоровлением, однако случаются тяжелые случаи заболевания с летальным исходом.

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