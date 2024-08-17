«Осетровая Луна» взойдет над Землей

Необычное астрономическое явление можно будет увидеть в ночном небе 19 августа, когда сочетание суперлуния и «Голубой Луны» образует «Осетровую Луну». Так называют одно из полнолуний, которое происходит в августе.

При суперлунии естественный спутник Земли находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с планетой. Именно в таком положении Луна выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты.

«Голубая Луна» не имеет никакого отношения к цвету. Название ее происходит от английского выражения Once in a Blue Moon, что означает «редкое событие». Существует два типа голубых лун: сезонные и месячные. Намеченное на завтра явление будет сезонным.

Суперлуние может повторяться три-четыре раза в год. В 2024-м оно ожидается 19 августа в 22:26 по бакинскому времени. Следующие запланированы на 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Первое в этом году суперлуние совпадет с «Осетровой Луной», это происходит нечасто – примерно раз в 10 лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.

Название «Осетровая Луна» связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах.

Эффект более яркой и увеличенной Луны возникает из-за так называемой лунной иллюзии. Луна кажется больше, когда находится у горизонта, по сравнению с ее размером высоко в небе, так как мозг человека неверно интерпретирует размеры и расстояния на фоне земных объектов.