Мощное землетрясение в России

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке, жители краевой столицы, по предварительной информации, почувствовали толчки силой до шести баллов. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

«Магнитуда - 7,0. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка) - 6,0», - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном.