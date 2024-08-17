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Мощное землетрясение в России

23:44 281

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке, жители краевой столицы, по предварительной информации, почувствовали толчки силой до шести баллов. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

«Магнитуда - 7,0. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка) - 6,0», - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном.

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