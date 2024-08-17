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Соцсети Маска в Бразилии не будет

00:05 479

Руководство соцсети X решило закрыть офис в Бразилии для обеспечения безопасности сотрудников.

В компании утверждают, что судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес пригрозил представителю X арестом, если соцсеть не пойдет на цензурные ограничения.

«Сервис X по-прежнему доступен для жителей Бразилии. Мы глубоко опечалены тем, что были вынуждены принять это решение. Ответственность лежит исключительно на Александре де Мораесе. Его действия несовместимы с демократическим правлением»,— говорится в сообщении Х Global Government Affairs.

Пресс-служба соцсети сообщила, что угроза от судьи прозвучала 16 августа в тайном порядке. «Мораес решил угрожать нашим сотрудникам в Бразилии, вместо того чтобы соблюдать закон или надлежащую правовую процедуру»,— говорится в сообщении.

Владелец соцсети X Илон Маск в апреле рассказал о многочисленных судебных распоряжениях о блокировке ряда аккаунтов в Бразилии. Бизнесмен отказался выполнять предписания суда, посчитав эти требования нарушением свободы слова. В X заявили, что обращались по этому поводу в Верховный суд, однако заявления не были рассмотрены.

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