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Тысячи грузовиков скопилось у границы России и Грузии

00:24 882

Количество грузовиков, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, сократилось до 2,7 тыс., сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

По данным на 22:50 мск, в электронной очереди на проезд в Грузию зарегистрировано 2 681 грузовик.

14 августа в очереди было зарегистрировано 3 847 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

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