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Германия взорвала АЭС

01:42 1183

В Германии снесли выведенную из эксплуатации атомную электростанцию в Графенрайнфельде. Об этом сообщает Euronews.

Взрыв двух 143-метровых градирен станции изначально планировался на 17:30 по местному времени в пятницу, но был перенесен почти на 20:00 после того, как активист, выступающий за сохранение атомной энергии, забрался на один из пилонов в знак протеста против его разрушения.

Строительство АЭС «Графенрайнфельд» в южной земле Бавария началось в 1975 году, коммерческая эксплуатация - в 1982-м. Это была старейшая атомная электростанция Германии. Но в рамках правительственной политики по отказу от атомной энергетики в 2015 году она была закрыта. Тогдашний министр окружающей среды Барбара Хендрикс заявила, что ее закрытие — это «видимый сигнал того, что выход из атомной энергетики движется вперед».

Однако Ульрих Грилло, бывший президент Германской федерации промышленности (BDI), предупредил, что вывод атомных станций из эксплуатации также может иметь негативные последствия.

По данным немецкой энергетической компании E.ON, за время работы АЭС «Графенрайнфельд» обеспечивала более 11 процентов энергии в Баварии.

В результате сноса, который длился около 30 секунд, образовалось около 55 000 тонн бетонного мусора.

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