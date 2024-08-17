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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Трампа беспокоит смех Харрис

02:03 416

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его соперница по предвыборной гонке от демократов Камала Харрис избегает общения со СМИ, потому что не может удержаться от смеха даже во время разговоров на серьезные темы.

«Вы слышали ее смех? Это смех сумасшедшего. ...Кто смеется так во время интервью? [Журналисты] задают вопросы о разных вещах, это не комедийное шоу, а она разражается смехом. Думаю, ее смех - это одна из причин, по которым она отказывается от интервью», - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Трамп и его напарник по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс неоднократно критиковали Харрис за нежелание общаться с журналистами и устраивать пресс-конференции. По их мнению, таким образом Харрис пытается скрыть свою некомпетентность.

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