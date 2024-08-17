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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Венесуэлу снова сотрясают протесты

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02:59 325

Протестующие вновь вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса, чтобы выступить против результатов недавних президентских выборов, по итогам которых Николас Мадуро остался у власти еще на один срок.

«Аль-Джазира» передает, что лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала своих сторонников «оставаться твердыми и едиными» и выйти на демонстрации по всей Венесуэле и за рубежом.

«Мы не уйдем с улиц», — заявила Мачадо в Каракасе, где сотни демонстрантов размахивали национальными флагами и копиями протоколов выборов, которые оппозиция называет доказательством своей победы.

«…Мирный протест — это наше право», — сказала она.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, их окончательный результат до сих пор не объявлен. 2 августа Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE) опубликовал обновленные данные, согласно которым по итогам подсчета 96,87% голосов Мадуро получил 51,95% голосов избирателей, а его основной конкурент, кандидат от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» Эдмундо Гонсалес Уррутиа — 43,18%. Власти Венесуэлы заявили, что передать 100% данных об итогах выборов невозможно из-за хакерской атаки. Новый срок должен стать для Мадуро третьим. Оппозиция не признала победу Мадуро и объявила, что ее одержал Уррутиа. В Венесуэле на фоне подсчета итогов начались массовые протесты, против Мачадо и Гонсалеса завели уголовные дела.

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