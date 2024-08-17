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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Макрону пообещали импичмент

03:33 295

Крайне левая партия «Непокоренная Франция» готова инициировать процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона, передает BFMTV.

По информации телеканала, в партии французского лидера обвинили в предательстве демократии и институциональном перевороте за отказ назначить новым премьер-министром их кандидата.

«Непокоренная Франция» грозится использовать все конституционные средства для лишения Макрона поста. В партии отметили, что не собираются смотреть сквозь пальцы на попытку президента проигнорировать главное правило демократии — все определяет народное голосование», — говорится в сообщении.

«Непокоренная Франция» входит в блок левых сил, который стал победителем парламентских выборов. Телеканал подчеркивает, что несмотря на это Макрон не поддерживает кандидата в премьеры от партии, считая его неспособным получить достаточно поддержки в парламенте для управления правительством.

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