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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Скончался кумир миллионов

10:02 2457

Всемирно известный французский актер Ален Делон скончался сегодня в возрасте 88 лет, сообщают зарубежные СМИ.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа под названием Со. Пик его популярности пришелся на 60-80-е годы XX века – он был кумиром миллионов женщин и считался одним из главных секс-символов эпохи. Его имя уже давно стало нарицательным для обозначения привлекательного мужчины, способного влюбить в себя с первого взгляда.

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Задержали причастных к лесным пожарам в Турции
Задержали причастных к лесным пожарам в Турции видео; обновлено 21:20
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09:19 15778
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17 августа 2024, 13:12 8664
Повестка дня Алиева и Путина
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