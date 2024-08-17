Скончался кумир миллионов

Всемирно известный французский актер Ален Делон скончался сегодня в возрасте 88 лет, сообщают зарубежные СМИ.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа под названием Со. Пик его популярности пришелся на 60-80-е годы XX века – он был кумиром миллионов женщин и считался одним из главных секс-символов эпохи. Его имя уже давно стало нарицательным для обозначения привлекательного мужчины, способного влюбить в себя с первого взгляда.