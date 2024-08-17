Трамп собирается привлечь военных

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах может привлечь военных для подавления беспорядков внутри страны. Команда республиканца работала над таким планом в 2020 году, пишет The New York Times.

Как заявляют журналисты, Трамп вместе со своими соратниками разрабатывал документы, которые юридически могли бы обосновать его «намерение привлечь военных для обеспечения соблюдения закона внутри страны». Речь идет не только о защите границы США от нелегальных мигрантов, но и о подавлении беспорядков.

В издании напомнили, что президент США вправе привлечь вооруженные силы по закону, который приняли в 1807 году. Такая мера рассматривается в качестве крайней. К ней могут обратиться только в самых тяжелых ситуациях.