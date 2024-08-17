Бои в Газе: Убиты высокопоставленные израильские офицеры

Армия обороны Израиля подтвердила гибель двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, информацию об этом распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

34-летний майор Мордехай Йосеф Бен Шуам и 34-летний майор Йотам Ицхак Пелец, военнослужащие батальона 8119 Иерусалимской бригады корпуса материально-технического обеспечения ЦАХАЛ, погибли в боях в центральной части палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.

С учетом этих данных количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 331. Общее число погибших за время нового витка палестино-израильского конфликта среди израильских военных составило, по данным пресс-службы, 691.