Кандидат в депутаты задался вопросом: «Зачем Карабах превращать в мусорную свалку?»

«Посетив с семьей Карабах , я увидел, что обочина дороги усеяна бытовым мусором, а в воздухе носятся пластиковые пакеты от продуктов, - рассказал политолог в беседе с корреспондентом haqqin.az. – Прямо на моих глазах по дороге в Ходжалы какой-то мужчина, напевая мугам, приоткрыл окно своей машины и выкинул на обочину бутылку с водой. Искренне не понимаю, как такое вообще возможно?!

С одной стороны, человек вроде бы радуется, что, наконец, вновь может ездить по родной земле. А с другой - эту же землю он своими руками превращает в свалку!.. К сожалению, некоторые люди, привычно твердящие о любви к родной земле, едва оказавшись за порогом своего дома, в котором царит чистота и порядок, не утруждают себя соблюдением элементарных норм чистоплотности. Но в чем же тогда выражается любовь к родной земле? В праве беспрепятственно плевать на нее и превращать в мусорную свалку?..»

Шахиноглу рассказал, как по дороге в Лачин свернул в сторону Туршсу, чтобы воскресить в памяти воспоминания детства, проведенного в этих удивительных по красоте местах.

«Возле Туршсу было много машин и людей, образовалась пробка, но, честно говоря, я этому лишь порадовался, - признался он. – Тысячи моих соотечественников стремятся посетить эти места, которые на протяжении десятилетий считали навсегда потерянными… А потому огляделся, увидел, что буквально все вокруг – обочина, кюветы, сама дорога - усеяно пустыми пластиковыми бутылками, окурками, пустыми пачками из-под сигарет - и ужаснулся. Как все это назвать? Кто должен убирать ваш мусор, дорогие соотечественники? Вы думаете, что он исчезнет сам по себе? Или этот вопрос вас вообще не волнует?..