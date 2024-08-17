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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Кандидат в депутаты задался вопросом: «Зачем Карабах превращать в мусорную свалку?»

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Отдел информации
10:57 4253

Политолог Эльхан Шахиноглу, кандидат в депутаты Милли Меджлиса, выразил возмущение безответственным поведением некоторых лиц, посещающих освобожденные от оккупации территории Карабаха.

«Посетив с семьей Карабах, я увидел, что обочина дороги усеяна бытовым мусором, а в воздухе носятся пластиковые пакеты от продуктов, - рассказал политолог в беседе с корреспондентом haqqin.az. – Прямо на моих глазах по дороге в Ходжалы какой-то мужчина, напевая мугам, приоткрыл окно своей машины и выкинул на обочину бутылку с водой. Искренне не понимаю, как такое вообще возможно?!

Эльхан Шахиноглу не скрыл своего возмущения

С одной стороны, человек вроде бы радуется, что, наконец, вновь может ездить по родной земле. А с другой - эту же землю он своими руками превращает в свалку!.. К сожалению, некоторые люди, привычно твердящие о любви к родной земле, едва оказавшись за порогом своего дома, в котором царит чистота и порядок, не утруждают себя соблюдением элементарных норм чистоплотности. Но в чем же тогда выражается любовь к родной земле? В праве беспрепятственно плевать на нее и превращать в мусорную свалку?..»

Шахиноглу рассказал, как по дороге в Лачин свернул в сторону Туршсу, чтобы воскресить в памяти воспоминания детства, проведенного в этих удивительных по красоте местах.

«Возле Туршсу было много машин и людей, образовалась пробка, но, честно говоря, я этому лишь порадовался, - признался он. – Тысячи моих соотечественников стремятся посетить эти места, которые на протяжении десятилетий считали навсегда потерянными… А потому огляделся, увидел, что буквально все вокруг – обочина, кюветы, сама дорога - усеяно пустыми пластиковыми бутылками, окурками, пустыми пачками из-под сигарет - и ужаснулся. Как все это назвать? Кто должен убирать ваш мусор, дорогие соотечественники? Вы думаете, что он исчезнет сам по себе? Или этот вопрос вас вообще не волнует?..

Какую картину кандидат в депутаты застал в Туршсу?

Тогда задумайтесь вот о чем: через два месяца Баку, наша с вами прекрасная столица, станет на время столицей мира, в которой будут решаться глобальные проблемы человечества, обсуждаться вопросы о том, как сохранить экологию планеты.

И как, по-вашему, в глазах лидеров и представителей более чем ста государств мира будет выглядеть народ страны-организатора 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН, который не то что экологию планеты – собственную землю в чистоте содержать не способен? Подумайте об этом…»

По мнению Эльхана Шахиноглу, пришло время максимально ужесточить законы о соблюдении чистоты окружающей среды. Поскольку надеяться на сознательность значительной части граждан страны, для которых понятие «чистота» применимо только к собственному жилью, к сожалению, не приходится.

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