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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Британцы сообщили о конфликте Пезешкиана с КСИР. Иранцы ответили

11:50 1100

Иран опроверг обвинения Telegraph о противоречиях между Масудом Пезешкианом и КСИР по поводу ответа Израилю.

Посольство Ирана в Лондоне опровергает заявление The Telegraph о расхождении мнений президента Ирана Пезешкиана и иранского Корпуса стражей Исламской Революции относительно ожидаемого ответа на ликвидацию главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Отмечается, что заявление британской газеты является попыткой ведения психологической войны против Исламской республики и среди высокопоставленных должностных лиц страны существует единогласное мнение о необходимости решительного ответа Израилю.

9 августа The Telegraph сообщил, что президент Ирана и КСИР расходятся во мнениях по поводу того, как отреагировать на убийство главы Политбюро ХАМАС Хании в Тегеране.

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