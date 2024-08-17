В Анталье вооруженное нападение на родственника Лоту Гули
В турецкой Анталье несколько дней назад была предпринята попытка вооруженного нападения на Бахтияра Мурадова - родственника известного азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, более известного под прозвищем Лоту Гули, убитого в одном из отелей этого города в августе 2020 года.
Мурадов чудом избежал смерти. Еще двое были ранены. По делу задержаны несколько человек.
Турецкие СМИ сообщают, что бизнесмен Бахтияр Мурадов, находясь в машине на улице Рауфа Денкташа в Анталье, заметил, что за ним следит неизвестный автомобиль. Автомобилем управлял его друг - турецкий предприниматель Дирен Айгюн. Заподозрив неладное, Мурадов предупредил друга: они решили остановиться, чтобы разобраться с ситуацией. Подойдя к подозрительному автомобилю, мужчины попытались поговорить с его пассажирами: последние приказали следовать за ними. Вскоре после того, как Мурадов и Айгюн поехали за незнакомцами, их автомобиль обстреляли. Мурадов успел спастись, пригнувшись, но Дирен Айгюн и их знакомый Мехмет А. получили огнестрельные ранения в ноги.
После инцидента полиция Антальи быстро задержала двух из четырех подозреваемых. В ходе продолжающейся операции был арестован Билал К., подозреваемый в организации нападения, а также еще двое — Дурмуш и Хайруллах, которых также подозревают в причастности к преступлению.
Илкер и Ясин, преследовавшие Мурадова, также были арестованы. Дурмуша и Хайруллаха вскоре отпустили под надзор полиции.
Это не первый случай, когда имя Бехтияра Мурадова упоминается в связи с вооруженными инцидентами. В феврале 2024 года в Анталье была совершена попытка покушения на его адвоката Гекхана Кадира Гюлачера. Ночью 16 февраля двое человек остановили машину, в которой находился Гюлачер с другом. Один из нападавших выстрелил в адвоката, ранив его в левую руку и ногу. Нападавшие скрылись в лесу, а Гюлачера доставили в больницу.
По словам адвоката, покушение организовал «враг» его клиента Бехтияра Мурадова, гражданин России по имени О.М.Л.Р. Мурадов якобы передал этому человеку 1,5 миллиона долларов для инвестиций в криптовалюту, но не получил ни денег, ни дохода, что привело к конфликту и судебным разбирательствам. Кроме того, сын российского гражданина совершил сексуальное преступление против дочери Мурадова. Гюлачер представлял интересы потерпевшей стороны в суде по делам несовершеннолетних в Анталье.
Адвокат также установил, что сын подозреваемого скрывался в одном из отелей Анкары с фальшивым паспортом, и сообщил об этом полиции, что привело к его аресту. По словам Гюлачера, один из нападавших во время покушения сказал ему: «Мы же предупреждали тебя держаться подальше от дела господина Оливера?» И после этих слов открыл огонь…