В Анталье вооруженное нападение на родственника Лоту Гули

В турецкой Анталье несколько дней назад была предпринята попытка вооруженного нападения на Бахтияра Мурадова - родственника известного азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, более известного под прозвищем Лоту Гули, убитого в одном из отелей этого города в августе 2020 года. Мурадов чудом избежал смерти. Еще двое были ранены. По делу задержаны несколько человек. Турецкие СМИ сообщают, что бизнесмен Бахтияр Мурадов, находясь в машине на улице Рауфа Денкташа в Анталье, заметил, что за ним следит неизвестный автомобиль. Автомобилем управлял его друг - турецкий предприниматель Дирен Айгюн. Заподозрив неладное, Мурадов предупредил друга: они решили остановиться, чтобы разобраться с ситуацией. Подойдя к подозрительному автомобилю, мужчины попытались поговорить с его пассажирами: последние приказали следовать за ними. Вскоре после того, как Мурадов и Айгюн поехали за незнакомцами, их автомобиль обстреляли. Мурадов успел спастись, пригнувшись, но Дирен Айгюн и их знакомый Мехмет А. получили огнестрельные ранения в ноги.

После инцидента полиция Антальи быстро задержала двух из четырех подозреваемых. В ходе продолжающейся операции был арестован Билал К., подозреваемый в организации нападения, а также еще двое — Дурмуш и Хайруллах, которых также подозревают в причастности к преступлению. Илкер и Ясин, преследовавшие Мурадова, также были арестованы. Дурмуша и Хайруллаха вскоре отпустили под надзор полиции. Это не первый случай, когда имя Бехтияра Мурадова упоминается в связи с вооруженными инцидентами. В феврале 2024 года в Анталье была совершена попытка покушения на его адвоката Гекхана Кадира Гюлачера. Ночью 16 февраля двое человек остановили машину, в которой находился Гюлачер с другом. Один из нападавших выстрелил в адвоката, ранив его в левую руку и ногу. Нападавшие скрылись в лесу, а Гюлачера доставили в больницу.