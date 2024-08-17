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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Рекордный дефицит бюджета в США

12:10 596

Объем дефицита бюджета США за годы президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя – 6,6 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Отмечается, что расходы американского правительства за три с половиной года при Байдене превысили доходы на 6,6 триллиона долларов – максимум за всю историю ведения этой статистики. 

Так, в 2021 году показатель составил 2,8 триллиона долларов, при этом от ВВП он составлял 13%. 

В следующем году отрицательное сальдо уменьшилось до 1,4 триллиона долларов, или 6,3% ВВП, а вот в прошлом, наоборот, вырос до 1,7 триллиона долларов, или 7,6% ВВП. 

За шесть месяцев этого года он составил 758,2 миллиарда долларов, а доля к ВВП из расчета скользящего года составила 5,5%.

Его предшественник Дональд Трамп накопил суммарный дефицит в 5,6 триллиона долларов. При нем был максимальный годовой объем отрицательного сальдо бюджета – 3,1 триллиона долларов, или 15,5% от ВВП в коронавирусный 2020 год. 

Барак Обама стал единственным американским лидером в этом столетии, который сумел по итогам своего президентства сократить дефицит бюджета США до 2,2 триллиона долларов с 5,1 триллиона у Джорджа Буша-младшего.

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