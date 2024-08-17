Немецких военных охраняют наемники

По информации издания, такие компании, как Securitas и Wiking, получили контракты на охрану объектов Бундесвера. Их сотрудники осуществляют личный досмотр и проверку транспортных средств, а также патрулирование территории с собаками. Представитель Министерства обороны ФРГ заявлял газете Tagesspiegel, что о возвращении к охране сил собственных военных не может быть и речи.

Многие казармы имеют собственное водоснабжение и не подключены к муниципальным водопроводным станциям. Кроме того, на всех объектах есть свои эксперты по IT-безопасности - не внешние, а сотрудники Бундесвера. В феврале 2024 года в штаб-квартире Бундесвера в Бонне из-за аварии на несколько часов отключалось электричество, в результате чего перестали работать даже запасные источники питания. С тех пор в ВС ФРГ стали уделять основное внимание вопросам безопасности, а не защите климата и энергоэффективности, резюмирует газета.

На этой неделе произошло несколько случаев, связанных с возможной попыткой незаконного проникновения на объекты Бундесвера. В частности, казармы Бундесвера в Кёльне были закрыты для посещения. По информации издания Spiegel, водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена, но подозрения не подтвердились. В ограждении обнаружили дыру, из чего следствие пришло к выводу, что на территорию части могли попасть неизвестные. Агентство DPA сообщило, что полиция проводит расследование по подозрению в незаконном проникновении на территорию объекта. Газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что из-за подозрений в возможной диверсии в среду была закрыта авиабаза в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, на которой базируются самолеты-разведчики НАТО.