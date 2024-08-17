USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Повестка дня Алиева и Путина
Новость дня
Повестка дня Алиева и Путина

Немецких военных охраняют наемники

12:36 389

Частные службы безопасности осуществляют охрану многих казарм Бундесвера (ВС ФРГ). Причина заключается в том, что в ВС не хватает сотрудников, пишет газета Bild am Sonntag.

По информации издания, такие компании, как Securitas и Wiking, получили контракты на охрану объектов Бундесвера. Их сотрудники осуществляют личный досмотр и проверку транспортных средств, а также патрулирование территории с собаками. Представитель Министерства обороны ФРГ заявлял газете Tagesspiegel, что о возвращении к охране сил собственных военных не может быть и речи.

Многие казармы имеют собственное водоснабжение и не подключены к муниципальным водопроводным станциям. Кроме того, на всех объектах есть свои эксперты по IT-безопасности - не внешние, а сотрудники Бундесвера. В феврале 2024 года в штаб-квартире Бундесвера в Бонне из-за аварии на несколько часов отключалось электричество, в результате чего перестали работать даже запасные источники питания. С тех пор в ВС ФРГ стали уделять основное внимание вопросам безопасности, а не защите климата и энергоэффективности, резюмирует газета.

На этой неделе произошло несколько случаев, связанных с возможной попыткой незаконного проникновения на объекты Бундесвера. В частности, казармы Бундесвера в Кёльне были закрыты для посещения. По информации издания Spiegel, водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена, но подозрения не подтвердились. В ограждении обнаружили дыру, из чего следствие пришло к выводу, что на территорию части могли попасть неизвестные. Агентство DPA сообщило, что полиция проводит расследование по подозрению в незаконном проникновении на территорию объекта. Газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что из-за подозрений в возможной диверсии в среду была закрыта авиабаза в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, на которой базируются самолеты-разведчики НАТО.

В Анталье вооруженное нападение на родственника Лоту Гули
В Анталье вооруженное нападение на родственника Лоту Гули криминальное чтиво
11:59 2345
Камала Харрис открывает второй фронт
Камала Харрис открывает второй фронт наша корреспонденция, все еще актуально
17 августа 2024, 20:10 6702
Кандидат в депутаты задался вопросом: «Зачем Карабах превращать в мусорную свалку?»
Кандидат в депутаты задался вопросом: «Зачем Карабах превращать в мусорную свалку?» ВИДЕО
10:57 4267
Израильская армия террористов не жалеет
Израильская армия террористов не жалеет видео; обновлено 13:01
13:01 2081
Скончался кумир миллионов
Скончался кумир миллионов
10:02 6221
Подробности сделки Израиля и ХАМАС
Подробности сделки Израиля и ХАМАС обновлено 01:32
01:32 7731
Тысячи израильтян требуют от Нетаньяху
Тысячи израильтян требуют от Нетаньяху
17 августа 2024, 22:12 4929
Задержали причастных к лесным пожарам в Турции
Задержали причастных к лесным пожарам в Турции видео; обновлено 21:20
17 августа 2024, 21:20 18176
По поручению Ильхама Алиева: самолет-амфибия Азербайджана в Турции
По поручению Ильхама Алиева: самолет-амфибия Азербайджана в Турции фото и видео; обновлено 09:19
09:19 16735
Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле?
Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле? все еще актуально
17 августа 2024, 14:42 6277
В Баку ожидаются обсуждения по поводу почти 6 триллионов долларов
В Баку ожидаются обсуждения по поводу почти 6 триллионов долларов все еще актуально
17 августа 2024, 13:12 9043

ЭТО ВАЖНО

В Анталье вооруженное нападение на родственника Лоту Гули
В Анталье вооруженное нападение на родственника Лоту Гули криминальное чтиво
11:59 2345
Камала Харрис открывает второй фронт
Камала Харрис открывает второй фронт наша корреспонденция, все еще актуально
17 августа 2024, 20:10 6702
Кандидат в депутаты задался вопросом: «Зачем Карабах превращать в мусорную свалку?»
Кандидат в депутаты задался вопросом: «Зачем Карабах превращать в мусорную свалку?» ВИДЕО
10:57 4267
Израильская армия террористов не жалеет
Израильская армия террористов не жалеет видео; обновлено 13:01
13:01 2081
Скончался кумир миллионов
Скончался кумир миллионов
10:02 6221
Подробности сделки Израиля и ХАМАС
Подробности сделки Израиля и ХАМАС обновлено 01:32
01:32 7731
Тысячи израильтян требуют от Нетаньяху
Тысячи израильтян требуют от Нетаньяху
17 августа 2024, 22:12 4929
Задержали причастных к лесным пожарам в Турции
Задержали причастных к лесным пожарам в Турции видео; обновлено 21:20
17 августа 2024, 21:20 18176
По поручению Ильхама Алиева: самолет-амфибия Азербайджана в Турции
По поручению Ильхама Алиева: самолет-амфибия Азербайджана в Турции фото и видео; обновлено 09:19
09:19 16735
Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле?
Что обсуждали Азербайджан, Узбекистан и Афганистан в Кабуле? все еще актуально
17 августа 2024, 14:42 6277
В Баку ожидаются обсуждения по поводу почти 6 триллионов долларов
В Баку ожидаются обсуждения по поводу почти 6 триллионов долларов все еще актуально
17 августа 2024, 13:12 9043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться