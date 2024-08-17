Армения передала Украине советские ракеты

В период Второй Карабах ской войны эти системы не сработали, будучи выведены из строя средствами поражения азербайджанской армии, включая ударные беспилотники и высокоточные ракеты. После окончания войны Армения начала стремительно восстанавливать свой военный потенциал, в первую очередь обновляя систему противовоздушной обороны более современными зенитно-ракетными комплексами и радарами не российского производства.

Как известно, система ПВО Армении до 44-дневной Карабах ской войны в основном состояла из различных зенитно-ракетных комплексов советского производства, включая предыдущую версию ЗРК С-300.

Однако устаревшие советские зенитно-ракетные комплексы все еще остаются в арсенале армянской армии. По информации военно-политического портала avia.pro, по непроверенной информации, Ереван передал это вооружение Украине.

Портал, ссылаясь на турецкие СМИ, сообщает, что за последние недели в Украине неожиданно появилось значительное количество устаревших советских зенитно-ракетных комплексов С-125 «Печора» и тактических ракетных комплексов «Точка-У», что может быть объяснено передачей Арменией своих запасов Киеву.

По информации источников, Армения, столкнувшись с внутренними и внешними вызовами, возможно, приняла решение передать свои устаревшие системы ПВО и ракетные комплексы Украине, чтобы заручиться поддержкой и защитой со стороны Вашингтона. В условиях геополитической нестабильности и угрозы со стороны региональных игроков Ереван мог искать пути укрепления своей безопасности, в том числе через налаживание более тесных связей с западными партнерами.

Системы С-125 и комплексы «Точка-У» считались неактуальными для современных вооруженных сил, однако, в условиях текущего конфликта в Украине, они могут оказаться вполне полезными.