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Повестка дня Алиева и Путина

Армения передала Украине советские ракеты

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
12:37 975

Армения при поддержке Индии и Франции восстанавливает свою систему противовоздушной обороны.

Как известно, система ПВО Армении до 44-дневной Карабахской войны в основном состояла из различных зенитно-ракетных комплексов советского производства, включая предыдущую версию ЗРК С-300.

В период Второй Карабахской войны эти системы не сработали, будучи выведены из строя средствами поражения азербайджанской армии, включая ударные беспилотники и высокоточные ракеты. После окончания войны Армения начала стремительно восстанавливать свой военный потенциал, в первую очередь обновляя систему противовоздушной обороны более современными зенитно-ракетными комплексами и радарами не российского производства.

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Однако устаревшие советские зенитно-ракетные комплексы все еще остаются в арсенале армянской армии. По информации военно-политического портала avia.pro, по непроверенной информации, Ереван передал это вооружение Украине.

Портал, ссылаясь на турецкие СМИ, сообщает, что за последние недели в Украине неожиданно появилось значительное количество устаревших советских зенитно-ракетных комплексов С-125 «Печора» и тактических ракетных комплексов «Точка-У», что может быть объяснено передачей Арменией своих запасов Киеву.

По информации источников, Армения, столкнувшись с внутренними и внешними вызовами, возможно, приняла решение передать свои устаревшие системы ПВО и ракетные комплексы Украине, чтобы заручиться поддержкой и защитой со стороны Вашингтона. В условиях геополитической нестабильности и угрозы со стороны региональных игроков Ереван мог искать пути укрепления своей безопасности, в том числе через налаживание более тесных связей с западными партнерами.

Системы С-125 и комплексы «Точка-У» считались неактуальными для современных вооруженных сил, однако, в условиях текущего конфликта в Украине, они могут оказаться вполне полезными.

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Отметим, что Армения заказала у Индии крупную партию более современных зенитно-ракетных комплексов Akash 1S, производимых на базе советских зенитно-ракетных комплексов С-125.

8 августа сайт Indian Defense Research Wing (IDRW), освещающий новости индийского военно-промышленного комплекса, сообщил, что Индия намерена начать поставку своих зенитно-ракетных комплексов Akash 1S в Армению позднее в этом году.

По данным IDRW, Akash 1S, которая представляет собой модернизированную версию существующей ракеты Akash, использует комбинацию командного наведения и активного наведения на цель для борьбы с воздушными угрозами, такими как истребители, крылатые ракеты и дроны.

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В сообщении отмечается, что Армения разместила заказ на 15 ракетных комплексов Akash в 2022 году. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 720 миллионов долларов США.

Недавно Министерство финансов Индии назвало Армению крупнейшим импортером оружия из Индии после того, как страна Южного Кавказа заключила сделки по закупке систем залпового огня «Пинака» и зенитных комплексов Akash.

Армения закупает у Индии не только зенитно-ракетные комплексы и радары, но и баллистические и оперативно-тактические ракеты различной дальности. Индийские источники сообщали, что Армения ведет переговоры о покупке баллистических ракет Pralay с дальностью 500 километров и гиперзвуковых оперативно-тактических ракет BrahMos с дальностью 1000 километров. В этом контексте передача Арменией своих советских оперативно-тактических ракет «Точка-У» Украине вполне возможна.

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