Трамп доволен своей внешностью

Бывший президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании, заговорил о внешнем виде своей соперницы в предвыборной гонке Камалы Харрис, передает CNN.

По словам Трампа, он не согласен с тем, что некоторые называют преимуществом вице-президента США и основного претендента на выдвижение в лидеры страны от демократов ее красоту.

«Я говорю, что я намного красивее ее. Они говорят, что ее самое большое преимущество в том, что она красивая женщина. Я такой, хм, я никогда об этом не думал», - отметил он.

Он добавил, что не может поверить в то, что кто-то так говорил о Харрис. 78-летний политик подчеркнул, что выглядит лучше, чем вероятный кандидат в президенты от демократов.