Как Израиль ликвидировал Призрака
Американское издание Wall Street Journal опубликовало статью под заголовком «Как Израиль убил Призрака», в которой описаны некоторые обстоятельства ликвидации Фуада Шукра, военного советника генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, отвечавшего за стратегию и ведение боевых действий против Израиля.
Авторы публикации отмечают, что Фуад Шукр жил настолько тайной жизнью, что мало кто знал его имя или то, как он выглядит, до 30 июля 2024 года, когда его ликвидировали израильтяне в Бейруте.
Ранее арабские СМИ сообщали, что «Хезболла» проводит внутреннее расследование, пытаясь установить, кто именно в организации дал израильтянам информацию о местонахождении Шукра. WSJ уточняют: ищут того, кто позвонил Шукру и сказал, что его ждут на седьмом этаже здания, в котором он проживал (в этот момент Шукр был на втором этаже) в районе Дахия на юге Бейрута. При этом израильтяне действовали наверняка: БПЛА нанес ракетный удар, в результате которого были разрушены три этажа здания. Помимо самого Шукра были убиты его жена, две другие женщины и двое детей. По данным Министерства здравоохранения Ливана, более 70 человек получили ранения.
В публикации WSJ отмечается, что Фуада Шукра разыскивали американские спецслужбы с 23 октября 1983 года, кода в результате взрыва в казармах Корпуса морской пехоты США в Бейруте погиб 241 военнослужащий США. Считается, что Шукр (которому тогда было 22-23 года) был одним из тех, кто спланировал теракт против американцев. Но ничего о нем известно не было, даже снимки Шукра, публиковавшиеся ливанскими СМИ, были фотографиями другого человека. Реальные фотографии Фуада Шукра все увидели только на его похоронах.
В статье WSJ отмечается, что Фуад Шукр стал одним из наиболее влиятельных и авторитетных командиров боевиков «Хезболлы»после реформирования организации в середине 80-х. Он стоял за планированием множества терактов и диверсий.