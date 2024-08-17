Арабы закидали камнями немецких полицейских
В Берлине на митинге сторонников ХАМАС и Израиля произошли столкновения.
По данным Bild, палестинские демонстранты выкрикивали нацистские лозунги, а один из них вскинул руку перед камерами в нацистском приветствии.
Сотни сторонников организации прошли маршем в районе Кройцберг. Помимо выкрикивания лозунгов в поддержку ХАМАС, они показывали символ террора против евреев в виде треугольника, пишут израильские СМИ.
Параллельно под усиленной охраной проходил митинг в поддержку Израиля. Демонстрантов начали забрасывать яйцами, камнями и бутылками. В ходе столкновений ранены минимум десять полицейских.
August 18, 2024
August 18, 2024