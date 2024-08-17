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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Арабы закидали камнями немецких полицейских

ВИДЕО; новость дополнена
14:11 1422

В Берлине на митинге сторонников ХАМАС и Израиля произошли столкновения.

По данным Bild, палестинские демонстранты выкрикивали нацистские лозунги, а один из них вскинул руку перед камерами в нацистском приветствии.

Сотни сторонников организации прошли маршем в районе Кройцберг. Помимо выкрикивания лозунгов в поддержку ХАМАС, они показывали символ террора против евреев в виде треугольника, пишут израильские СМИ.

Параллельно под усиленной охраной проходил митинг в поддержку Израиля. Демонстрантов начали забрасывать яйцами, камнями и бутылками. В ходе столкновений ранены минимум десять полицейских.

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