Кто возглавил МИД Ирана?
13:59 978
Парламент Ирана утвердил Аббаса Арагчи на должность министра иностранных дел. Информацию об этом распространило агентство «Тасним».
Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента одобрила полномочия, планы и деятельность предложенного министра иностранных дел Аббаса Арагчи.
11 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан представил Аббаса Арагчи на должность министра иностранных дел в 14-м правительстве.
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