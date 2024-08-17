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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Кто возглавил МИД Ирана?

13:59 978

Парламент Ирана утвердил Аббаса Арагчи на должность министра иностранных дел. Информацию об этом распространило агентство «Тасним».

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента одобрила полномочия, планы и деятельность предложенного министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

11 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан представил Аббаса Арагчи на должность министра иностранных дел в 14-м правительстве.

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