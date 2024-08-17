Победа Камалы Харрис зависит… от Палестины

Демократическую партию США на следующей неделе ожидает ключевое событие в предвыборной гонке. Завтра в понедельник в Чикаго стартует четырехдневный съезд демократов, который должен уже формально утвердить Камалу Харрис в качестве кандидата от партии на ноябрьских выборах. Ее нынешняя позиция, как и всей Демократической партии, отнюдь не плохая. Почти за месяц после того, как президент Джо Байден сошел с дистанции и уступил место Харрис, ее рейтинги если не взлетели до небес, то серьезно улучшились. Если в гипотетическом поединке Трампа и Байдена в середине июля был deadheat - абсолютная ничья, при которой каждый имел рейтинг в 46 процентов, то сейчас, по данным Washington Post – ABC News/Ipsos, у Харрис в общенациональной масштабе 47 процентов, а у Трампа 44 процента.

Далеко позади остается независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший со своими 5 процентами. Сейчас он судорожно пытается застолбить себе место в будущем правительстве в обмен на свою поддержку на выборах. Сначала он обратился с этим к команде Трампа, но там его отфутболили. Затем он повернулся к людям Харрис, но те даже не отреагировали на его предложение. Эксперты, однако, обращают больше внимание не столько на новые рейтинги, сколько на рост энтузиазма среди избирателей демократов. В июне этого года 46 процентов из них загорались от идеи рематча Трампа и Байдена. А теперь 85 процентов хотят видеть дуэль Трампа и Харрис. В июне Харрис поддерживало около 34 процентов независимых избирателей. Теперь это число возросло до 53. Многим американцам понравился энтузиазм и доброжелательные лица самой Харрис и ее напарника по гонке, кандидата в вице-президенты Тима Уолца. Они со своими фирменными улыбками от уха до уха говорят о себе: «Мы - радостные воины». Их лица создают контраст со всегда мрачным и порой довольно злобным лицом Дональда Трампа. Однако довольно высокие цифры поддержки этой пары, какими бы красноречивыми они ни были, не гарантируют Камале и Уолцу победу на выборах. Как пишет издание Roll Call: «Харрис до ноября предстоит нелегкий бег с препятствиями». И очень многое будет зависеть от того, удастся ли ей договориться с многотысячной армией сторонников Палестины среди арабов и не только, которые составляют серьезную политическую группу в таких колеблющихся штатах, как Мичиган.

«Один из главных вопросов предстоящего съезда демократов заключается в том, удастся ли им избежать бурных протестов за пределами холла, где соберутся делегаты», - говорит Патрик Мюррей, директор Monmouth University Polling Institute. Нечто подобное Америка видела в 1968 году, когда стены здания, где проходил конвент демократов, сотрясали мощнейшие выступления против войны во Вьетнаме. Камала Харрис после ее выдвижения кандидатом всячески пыталась найти общий язык с пропалестинскими избирателями. Она избрала более дружелюбное послание к ним и всячески подчеркивает свое желание как можно быстрее положить конец конфликту в секторе Газа. Однако на главное требование арабов — о прекращении всякой военной помощи Америки Израилю - она не может пойти и ясно заявляет об этом.