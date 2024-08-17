Лукашенко готовит народ к своему уходу

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что готовит граждан к своему уходу с поста главы государства. Об этом он заявил в интервью для программы «Вести недели» телеканала «Россия-1».

Глава республики отметил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста, ведь «никто не вечен». «Все считают так: "30 лет — это много, с ума сойти. Это единицы — люди, которые работают 30 лет [в должности президента]". И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно», - убежден Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что такая подготовка необходима, чтобы при уходе с поста избежать разочарований со стороны населения или «провала», которых он не хочет.