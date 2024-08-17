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Повестка дня Алиева и Путина
Новость дня
Повестка дня Алиева и Путина

Зачем Путин едет в Баку?

14:44 501

Россия готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявили в Кремле.

"Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.

Армяно-азербайджанское урегулирование будет одной из тем переговоров лидеров РФ и Азербайджана", - говорится в материалах пресс-службы президента РФ, распространенных в преддверие визита Владимира Путина в Баку.

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