Зачем Путин едет в Баку?
Россия готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявили в Кремле.
"Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.
Армяно-азербайджанское урегулирование будет одной из тем переговоров лидеров РФ и Азербайджана", - говорится в материалах пресс-службы президента РФ, распространенных в преддверие визита Владимира Путина в Баку.