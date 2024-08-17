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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Полад Бюльбюльоглы: «Азербайджан хочет вступить в БРИКС»

ОБНОВЛЕНО 16:24
16:24 3463

Баку хотел бы присоединиться к БРИКС, заявил ТАСС посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы.

*** 14:53

На данный момент в отношениях России и Азербайджана нет глубоких противоречий, страны активно сотрудничают, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы в интервью ТАСС в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Баку.

"Конечно, меня радует, что сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия. Мы очень активно работаем, и каких-то глубоких противоречий между нашими странами на сегодня нет", - отметил он.

Посол подчеркнул, что Москва и Баку открыто и доброжелательно обсуждают все проблемные вопросы.

"Как в любом доме, любой семье и любых взаимоотношениях бывают какие-то разногласия - жизнь есть жизнь. Но самое главное, что сегодня у нас сложились такие отношения, что мы можем в открытую, по-дружески и очень доброжелательно обсуждать возникающие проблемы.

Идут активные политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. Очень плодотворно работает межправкомиссия, с российской стороны возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, а с азербайджанской стороны - вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым. Последнее заседание состоялось совсем недавно в Баку - 9 августа", - указал дипломат.

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